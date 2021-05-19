مئات الأردنيين ينظمون وقفة احتجاجية ضد استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

شارك مئات الأردنيين، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية دعت إليها نقابة المعلمين قرب السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمان.

وأكد المشاركون دعمهم المقاومة الفلسطينية في التصدي للعمليات العسكرية الإسرائيلية بالقدس وغزة، ورددوا شعارات تدعو إلى" وقف الاستيطان ودحر الاحتلال".

وطالب المحتجون الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل، وإلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.

وشهد قطاع غزة دمارا هائلا بسبب الضربات الإسرائيلية المتلاحقة عليه لليوم العاشر على التوالي وذلك منذ بدء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام أردنية