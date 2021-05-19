السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات اليومية بكورونا

سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع الأيام الأخيرة، كما تم رصد 13 وفاة بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1213 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 436239 حالة، بينها 8367 نشطة، و1372 حرجة.

وتشير هذه الحصيلة اليومية إلى ارتفاع ملموس لمؤشر الإصابات الجديدة بعد أن بلغ يوم 14 مايو 927 حالة، وفي 15 مارس 837، وفي 16 مايو 825، وفي 17 مايو 886، وفي 18 مايو 1047.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1213) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (910) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (420,671) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/L2poQy6kP5 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 19, 2021

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وأفادت وزارة الصحة برصد 13 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7201 متوف.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة جراء المرض يوم 14 مايو 12 حالة، وفي 15 مايو 13 متوفيا، وفي 16 مايو 15 حالة، وفي 17 مايو 12، وفي 18 مايو 14.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 420671 شخصا، بعد تسجيل 910 حالات شفاء جديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، فرض شرط التطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" للدخول إلى كل المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة اعتبارا من 1 أغسطس.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

المصدر: RT