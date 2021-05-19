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قائد الحرس الثوري الإيراني: سفن إسرائيلية تعرضت مؤخرا لعمليات عسكرية

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قائد الحرس الثوري الإيراني: سفن إسرائيلية تعرضت مؤخرا لعمليات عسكرية
Reuters Wana News Agency
قائد الحرس الثوري الإيراني.
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أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن سفنا إسرائيلية تعرضت مؤخرا لعمليات عسكرية.

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وقال سلامي، خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في تجمع بطهران لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالهجمات الإسرائيلية: "إسرائيل اعتقدت أن عملياتها في سوريا والاغتيالات في إيران والعمليات التخريبية ضد منشآتنا النووية ومضايقة سفننا في البحار ستبقى من دون رد".

وكشف قائد الحرس الثوري: "سفن إسرائيلية تعرضت مؤخرا إلى عمليات عسكرية وهم يعلمون ما حصل ونحن لن نخوض في التفاصيل".

وسبق أن اتهمت إسرائيل الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفن تابعة لها في المياه الدولية بينما تحدثت تقارير إعلامية عن هجمات إسرائيلية متعددة على سفن عسكرية واستطلاعية إيرانية. 

المصدر: وكالات إيرانية

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