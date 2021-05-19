 
مباشر

وزير خارجية ألمانيا إلى الشرق الأوسط للقاء قادة إسرائيل وفلسطين

أخبار العالم العربي

وزير خارجية ألمانيا إلى الشرق الأوسط للقاء قادة إسرائيل وفلسطين
Reuters Kay Nietfeld
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfj7

أعلنت ألمانيا أن وزير خارجيتها هايكو ماس يتوجه غدا الخميس إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في زيارة وجيزة تهدف إلى "خفض التصعيد العسكري القائم حول قطاع غزة".

وذكرت الخارجية الألمانية في بيان منشور على موقعها اليوم الأربعاء أن زيارة ماس القادمة ستشمل لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين، بيني غانتس وغابي أشكنازي والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بالإضافة إلى اجتماع سيعقده في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.

وأكد البيان أن المفاوضات السياسية التي سيجريها وزير الخارجية الألماني سيتركز على التصعيد العسكري الحالي في الشرق الأوسط والجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف، مشيرا إلى أن ماس سيعود إلى وطنه في اليوم نفسه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا