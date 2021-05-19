وزير خارجية ألمانيا إلى الشرق الأوسط للقاء قادة إسرائيل وفلسطين

أعلنت ألمانيا أن وزير خارجيتها هايكو ماس يتوجه غدا الخميس إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في زيارة وجيزة تهدف إلى "خفض التصعيد العسكري القائم حول قطاع غزة".

وذكرت الخارجية الألمانية في بيان منشور على موقعها اليوم الأربعاء أن زيارة ماس القادمة ستشمل لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين، بيني غانتس وغابي أشكنازي والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بالإضافة إلى اجتماع سيعقده في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.

وأكد البيان أن المفاوضات السياسية التي سيجريها وزير الخارجية الألماني سيتركز على التصعيد العسكري الحالي في الشرق الأوسط والجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف، مشيرا إلى أن ماس سيعود إلى وطنه في اليوم نفسه.

المصدر: RT