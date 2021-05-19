وزير الدفاع الإيراني: الشعب الفلسطيني حول حلم إسرائيل "من النيل إلى الفرات" لـ"كابوس"

شدد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، على أن "الشعب الفلسطيني حول الحلم الإسرائيلي "من النيل الى الفرات" إلى كابوس.

إقرأ المزيد

و خلال استقباله مساعد وزير التجارة الداخلية السوري، جمال الدين إبراهيم شعيب، ومساعد وزير الصناعة السوري، جمال العمر، دان أمير حاتمي "جرائم الكيان الصهيوني الغاصب وقتله النساء والأطفال الفلسطينيين العزل في قطاع غزة"، وقال: "إن الشعب الفلسطيني المجاهد باستلهامه من مقاومة وصمود الشعب السوري خلال حربه ضد الجماعات التكفيرية-الإرهابية التي كانت مدعومة من قبل نظام الهيمنة والكيان الصهيوني، لم يُفشل هذا الكيان الغاصب واللاشرعي في تحقيق أهدافه المقيتة فقط، بل وإن هذا الشعب البطل بعبوره من انتفاضة الحجارة إلى انتفاضة الصاروخ، قد حول أيضا حلم الكيان الصهيوني "من النيل الى الفرات" إلى كابوس الحفاظ على هذا المعسكر الإرهابي".

وأكد حاتمي "دور وأهمية سوريا الاستراتيجية في محور المقاومة"، وأوضح قائلا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بكل قواها الى جانب الحكومة والشعب السوري للمساعدة في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا والمشاركة في إعادة أعمارها".

المصدر: وكالة "فارس"