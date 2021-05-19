قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة ومقتل خمسة فلسطينيين

شن الطيران الإسرائيلي اليوم الأربعاء سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ونتج عن غارتين منفصلتين بالقطاع مقتل 5 فلسطينين وتدمير عدة منازل

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وقتل مواطن فلسطيني بقصف إسرائيلي ظهر اليوم استهدف منطقة القرم بشرق جباليا في شمال القطاع، فيما أصيب اثنان من المواطنين بجراح خطيرة جراء استهداف في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل أصيب مصور لوكالة الأناضول التركية بشظايا خلال تصويره تدمير منزل في محيط الجامعات بمدينة غزة.

وقتل المذيع في إذاعة "صوت الأقصى" يوسف أبو حسين، إثر غارة جوية على منزل عائلته بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وارتفع إلى ثلاثة عدد القتلى في استهداف شقة سكنية بشارع الشهداء بمدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن القتلى رجل وزوجته واحد أبنائه.

وأفاد مراسل RT اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي قصف شرق خان يونس بصواريخ ارتجاجية، وأن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت عدة صواريخ تجاه برج الأندلس بمنطقة الكرامة بشمال غزة، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة النزاز في شرق الشجاعية بمدينة غزة.

وسقط عدد من القذائف المدفعية الدخانية خلف محطة البراوي للبترول في بيت لاهيا بشمال القطاع واشتعلت النيران في المكان.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما تم استهداف وتدمير منزل في شارع الصناعة بغرب مدينة غزة، بعد استهدافه بصواريخ الاستطلاع.

وتم استهداف منزل يعود لعائلة الجبري بصاروخ استطلاع في الحي الياباني بغرب خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف على شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وشهد مجمع الشفاء الطبي وصول إصابات لعدد من الصحافيين بعد قصف بناية بشارع الصناعة وسط مدينة غزة.

وانقطع الإرسال في الهواتف الخلوية بشكل مفاجئ بمعظم مناطق القطاع، اليوم الأربعاء، حسب ما أفاد مراسل RT.

كما دمر الطيران الإسرائيلي الحربي منزلا لعائلة الجبري في حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي، منزل مكون من طابقين لآل أبو مصطفى في بني سهيلا بشرقي خانيونس بعد استهدافه بالاستطلاع.

واستهدف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية في شرق حي الشجاعية بشرقي مدينة غزة.

المصدر: RT