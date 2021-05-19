التقرير الوطني الفلسطيني : ضحايا العدوان الإسرائيلي 241 قتيلا والجرحى 7802

أفاد التقرير الوطني الفلسطيني التراكمي، بأنه من 7 مايو الجاري وحتى تاريخ اليوم (19 مايو)، الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي، بلغ عدد "ضحايا العدوان الإسرائيلي 241 شهيدا والجرحى 7802" .

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وقال التقرير إن "عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ 26 شهيدا، بينهم 4 أطفال"، لافتا إلى أن عدد الجرحى في الضفة بلغ 5164 جريحا".

وأوضح أنه "في غزة، ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 219 شهيدا، بينهم 63 طفلا و 36 سيدة"، وأن عدد الجرحى في هذا القطاع بلغ 1530 جريحا".

وعن أعداد الجرحى والقتلى في القدس، أشار التقرير الوطني الفلسطيني التراكمي إلى "شهيد واحد و 1108 إصابات"، مضيفا أنه "نقل لمراكز العلاج من هذه المدينة 489 مصابا، بينهم 60 إصاباتهم خطيرة، ونحو 204 متوسطة، و223 طفيفة".







المصدر: RT