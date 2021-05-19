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السيسي: يجب حل أزمة سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

أخبار العالم العربي

السيسي: يجب حل أزمة سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل
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علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أزمة سد النهضة الإثيوبي، خلال لقائه الرئيس السنغالى، ماكي سال، في العاصمة الفرنسية باريس.

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وأكد الرئيس المصري موقف مصر الثابت بضرورة "التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق في هذا الصدد على استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل".

وكان الرئيس المصري قد ناقش تطورات أزمة سد النهضة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث أكد السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن "مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية".

المصدر: RT

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