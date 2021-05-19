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موسكو لسفير إسرائيل: نرفض أي خطوات تهدد بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين جراء التصعيد الحالي

صورة لمصري وفلسطيني تثير ضجة كبيرة على فيسبوك

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صورة لمصري وفلسطيني تثير ضجة كبيرة على فيسبوك
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نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لمصري وفلسطيني من جمعية الهلال الأحمر، أثارت ضجة كبيرة على فيسبوك.

صورة لمصري وفلسطيني تثير ضجة كبيرة على فيسبوك
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أول إعلان للمشاركة في إعادة إعمار غزة بعد مبادرة السيسي في مصر

وتداول النشطاء الصورة على نطاق واسع، وذلك بعد الأزمة الحالية في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر وسقوط عدد كبيرة من الضحايا.

وظهر في الصورة شخصان يضعان أيديهما على بعضهما، في صورة تؤكد قوة الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني، خاصة بعد تقديم مصر العديد من المساعدات للشعب الفلسطيني، وإعلان الرئيس المصري تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة.

المصدر: RT 

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