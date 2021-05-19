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الجيش الإسرائيلي يغلق مدخل سلواد في شرق رام الله بالمكعبات الاسمنتية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يغلق مدخل سلواد في شرق رام الله بالمكعبات الاسمنتية
Reuters AMMAR AWAD
احتجاجات فلسطينية بالقرب من رام الله بالضفة الغربية
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أغلق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مدخل سلواد في شرق رام الله بالمكعبات الاسمنتية، على خلفية الأحداث الأخيرة.

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مواجهات عنيفة في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية واندلاع اشتباك مسلح في رام الله
الجيش الإسرائيلي يغلق مدخل سلواد في شرق رام الله بالمكعبات الاسمنتية
RT

وتصاعدت حدة التوترات في رام الله بالضفة الغربية أمس الثلاثاء، بعد خروج مظاهرات شعبية تخللتها مناوشات مع القوات الإسرائيلية وتحولت إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين.

وأفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، في وقت لاحق  بأن 11 فلسطينيا، أُصيبوا بالرصاص الحي، بينهم إصابتان خطيرتان في الرقبة والبطن، بالإضافة إلى تسجيل نحو 20 حالة اختناق بالغاز، وسط احتدام المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في عدد من المناطق.

المصدر: RT

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