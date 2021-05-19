سفير فلسطين بالأمم المتحدة يطالب إدارة بايدن بإظهار نتائج مساعيها لوقف إطلاق النار

طالب سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإظهار نتائج مساعيها للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال منصور في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الأمن إن "الولايات المتحدة عرقلت مرارا تحرك مجلس الأمن الدولي بدعوى أن ذلك سوف يعرقل جهودها الدبلوماسية".

وأضاف: "إذا مارست إدارة بايدن كل ضغوطها لوضع حد للعدوان على شعبنا فلن يقف أحد في طريقها".

وتابع: الحقائق تتحدث عن نفسها، ولم تنجح أي مساع حتى الآن، لذا فإن حجة الولايات المتحدة بأن بيان المجلس سيتدخل في جهود تحقيق وقف إطلاق النار لا يصمد".

المصدر: "أسوشيتد برس"