وزارة الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد السفير التركي الجديد

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسلمها نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي المعين لدى الإمارات، توغاي تونسير.

وأفادت وكالة "وام" بأن الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، علياء المحرزي، تسلمت بالديوان العام للوزارة نسخة من أوراق اعتماد تونسير.

وبحسب الوكالة، تمنت المحرزي التوفيق والنجاح للسفير التركي المعين في "أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده".

وأشارت إلى أن السفير التركي الجديد "أعرب عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة".

وعينت تركيا تونسير سفيرا جديدا لها في الإمارات يوم 3 أبريل 2021 تزامنا مع تصريحات متبادلة من قبل البلدين حول استعدادهما لتسوية التوتر المستمر بينهما وسط حرب إعلامية مستمرة.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية