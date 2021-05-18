مراسلتنا: اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في بلدة الطور بالقدس
Reuters AMMAR AWAD
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أفادت مراسلة RT باندلاع مواجهات عنيفة في بلدة الطور بين القوات الإسرائيلية وشبان البلدة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أشارت المراسلة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 شبان في مدينة أم الفحم على خلفية الاحتجاجات.
وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 11 فلسطينيا داخل الخط الأخضر على خلفية إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قواتها.
ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية أيضا قامت باعتقال عدد من الأشخاص في القدس.
المصدر: RT