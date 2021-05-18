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الرئاسة الفرنسية: زعماء فرنسا ومصر والأردن اتفقوا على إطلاق مبادرة إنسانية في غزة

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أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، اتفقوا على إطلاق مبادرة إنسانية في غزة.

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وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن باريس "تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بشأن صراع الشرق الأوسط".

وأضاف أن "الدول الثلاث اتفقت على 3 عناصر بسيطة: يجب أن يتوقف إطلاق النار، ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتناول هذا الموضوع (التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، كما طالبنا بالتصويت على قرار حول هذا الملف".

المصدر: "رويترز"

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