دبلوماسيون: فرنسا تطرح احتمال قرار أممي حول إسرائيل وغزة

قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن فرنسا طرحت احتمال صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي حول المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء.

ولم تعلق البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة رسميا على تلك المعلومات.

وفي وقت سابق أشار مندوب الصين إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع في قطاع غزة خلال جلسة المشاورات حول هذا الموضوع، التي كان يراد منها صدور بيان بشأن الأحداث في غزة.

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان متفق عليه بشأن غزة للمرة الرابعة على التوالي بسبب موقف الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"