البنتاغون: إسرائيل لم تطلب منا مساعدة عسكرية في عملياتها ضد الفصائل الفلسطينية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية لم تطلب من الولايات المتحدة أي مساعدة عسكرية في تنفيذ العمليات ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "إذا كنتم تسألونني حول ما إذا طلبوا منا دعما إضافيا معينا لتنفيذ هذه العمليات في الجواب هو لا".

وتابع كيربي: "لم يتوجهوا بطلب مساعدة إضافية. ما زلنا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها. كما تعرفون لدينا علاقات عسكرية ثنائية وثيقة مع إسرائيل، وهي لم تشهد أي تغييرات في ظل هذه الأوضاع".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 217 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 63 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1500 جريح، كما قتل 25 على الأقل جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة عشرات آخرين.

المصدر: "تاس" + وكالات