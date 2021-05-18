محمد بن سلمان: سنستثمر هذا العام في إفريقيا مليار دولار

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الصندوق السعودي للتنمية سيستثمر مليار دولار في إفريقيا هذا العام، مؤكدا أن الصندوق يواصل البحث عن فرص استثمارية لمساعدة التنمية في القارة.

وفي كلمة أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عقدت اليوم في باريس، قال إن "هذه القمة تنطلق لتؤكد الاهتمام البالغ لمستقبل القارة الأفريقية ودولها وشعوبها لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا والتي لا تعرف حدودا ومست جميع مناحي الحياة اليومية والإنسان في مختلف أرجاء العالم وأثرت بشكل كبير في مجال الصحة والاقتصاد".

#فيديو | سمو #ولي_العهد يُلقي كلمة المملكة - عبر الاتصال المرئي - أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عقدت اليوم في باريس. https://t.co/3F0p7glLrs#ولي_العهد_في_قمة_دعم_أفريقيا#واسpic.twitter.com/pXdumxZoXr — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 18, 2021

وأشار إلى أن "الأمر الأكثر إلحاحا هو ضمان التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات وخاصة في الدول المنخفضة الدخل في أفريقيا وبقية دول العالم، مما يساهم في وقف انتشار الوباء وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في أسرع وقت".

وأضاف: " تم تقديم الدعم الطارئ للدول المنخفضة الدخل، ومن ذلك إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين حيث وفرت هذه المبادرة سيولة عاجلة لـ 73 دولة من الدول الأشد فقرا من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي".

المصدر: "واس"