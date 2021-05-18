"حماس": ندعو كل أبناء الشعب الفلسطيني للاستمرار في الانخراط في أوسع ساحة اشتباك

وجهت حركة "حماس" تحية إلى المحتجين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيدة بإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين عند حاجز بيت إيل، داعية للاستمرار في الانخراط في "أوسع ساحة اشتباك".

وقال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "ما يجري في الضفة الغربية من مقاومة واشتباك مع الاحتلال على كل خطوط التماس، هو امتداد لمسار المقاومة بأشكالها كافة، الممتد من غزة إلى القدس، وفي كل ساحات الوطن".

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وأضاف: "ندعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في الانخراط في أوسع ساحة اشتباك مع الاحتلال وبكل أشكال المقاومة، وفي مقدمتها المقامة المسلحة، وتنفيذ عمليات بطولية للدفاع عن شعبنا وكسر معادلات العدو".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة عدة عناصره في الضفة الغربية بنتيجة إطلاق النار.

المصدر: RT