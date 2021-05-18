مقتل فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي الحي في الرأس
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل مواطن ثالث من قرية بلعين بعد إصابته بالرصاص الإسرائيلي الحي في الرأس.
وقالت الوزارة في بيان إن "المواطن الذي وصل إلى مجمع فلسطين الطبي من قرية بلعين، كان في حالة حرجة بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، وقد توفي نتيجة إصابته".
وقد وصلت حصيلة المواجهات في بلدة الخليل إلى 4، من بينهم شخص اتهم بأنه حاول تنفيذ عملية.
وقد بلغت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بدء المواجهات في 7 مايو إلى 26 شخصا.
المصدر: RT