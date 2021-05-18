الأمم المتحدة تدعو "الرباعية" إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق الأوسط واللاعبين الدوليين إلى إحياء عملية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت ديكارلو، خلال فعالية مخصصة لدعم البرلمانيين للقضية الفلسطينية: "يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لنزع فتيل الموقف، من خلال دعوة الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية وتحديد مسار للمفاوضات".

وأضافت: "يجب على جميع اللاعبين الدوليين المعنيين، بما في ذلك اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، بذل كل ما في وسعهم لبث الحياة في عملية السلام، التي هي السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام".

المصدر: "سبوتنيك"