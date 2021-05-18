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مصر.. إنقاذ 13 صيادا بعد احتراق مركبهم جنوب البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

مصر.. إنقاذ 13 صيادا بعد احتراق مركبهم جنوب البحر الأحمر
Reuters
مراكب صيد في البحر الأحمر في مصر
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اشتعلت النيران في مركب صيد يقل 13 صيادا بمنطقة حماطة المصرية جنوب البحر الأحمر.

وقد ورد بلاغ في وقت سابق إلى الأجهزة الأمنية يفيد باشتعال النيران في مركب صيد يسمى "الفيروز" بمنطقة حماطة، وتبين أن مركب صيد آخر كان قريبا من المركب المحترق فقام بمساعدة من على متنه وهم 13 صيادا، وتم إنقاذهم جميعا.

وقال شهود عيان إن المركب كان في رحلة صيد جنوب البحر الأحمر، وجميع من كانوا على متنه بخير وتم إنقاذهم، ويجري العمل على إخراجهم بالقرب من منطقة حماطة.

المصدر: RT

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