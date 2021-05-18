بعد تصريحاته عن دول الخليج.. جعجع يهاجم وهبة ويصفه بـ "وزير خارجية حزب الله"

وجه السياسي اللبناني سمير جعجع، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، بعد تصريحاته الأخيرة حول دول الخليج.

وقال جعجع في سلسلة تغريدات: "إن أسوأ أنواع البشر هم الذين يشربون من بئر ويرمون فيه حجرا، فكيف بالحري إذا رموا فيه حجارة؟ وهذا ما ينطبق على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة شربل وهبة الذي رمى في مواقفه أمس حجارة في البئر الذي شرب منها اللبنانيون طويلا وما زالوا يشربون منه كثيرا."

وأضاف "كان يفترض بالوزير وهبة أن يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية (حزب الله)".

كان يفترض بالوزير وهبي ان يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية "حزب الله"، وهذا في الشكل، وأما في محتوى مواقفه فقد وقع أقله في مغالطتين كبيرتين. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) May 18, 2021

وكان وهبة قال في مقابلة تلفزيونية نشرت الاثنين: "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر".

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد "بتلك الدول" دول الخليج، قال وهبة إنه لا يريد ذكر أسماء، وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم: "من الذي مولهم إذا، أنا؟".

وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الأستوديو معترضا على مهاجمة الضيف السعودي، المحلل السياسي سلمان الأنصاري، للرئيس اللبناني، ميشال عون، قائلا: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو".

المصدر: RT