أفادت مراسلة RT عن تجدد إطلاق النار من قبل مسلحين على حاجز بيت إيل في الضفة الغربية.

واضطر فريق عمل RT في الضفة الغربية إلى تغيير موقعه بسبب استمرار إطلاق النار بالقرب من سيارات البث، ما أصبح يشكل خطرا على عمل صحفيينا.

وقد تصاعدت حدة التوترات في رام الله منذ صباح اليوم الثلاثاء، بعد خروج مظاهرات تخللتها مناوشات مع القوات الإسرائيلية وتحولت إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين.

ويشهد عدد من مدن الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر اشتباكات حادة بين المواطنين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين، بعد خروج مسيرات، تضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي.

المصدر: RT