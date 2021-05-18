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مقتل 238 فلسطينيا بهجمات إسرائيل على غزة وأحداث الضفة الغربية والقدس

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مقتل 238 فلسطينيا بهجمات إسرائيل على غزة وأحداث الضفة الغربية والقدس
Reuters MOHAMMED SALEM
موقع غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
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أفادت السلطات الصحية الفلسطينية، الأربعاء، بمقتل 238 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 6000 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والاشتباكات والحوادث بالضفة الغربية والقدس.

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وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في إحصائية عامة نشرتها اليوم، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أودت حتى الآن بحياة 213 شخصا بينهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى إصابة 1442 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير تراكمي إن الاشتباكات والحوادث في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 23 فلسطينيا، إضافة إلى مصرع 1 آخر في القدس، ولاحقا أفادت في بيان منفصل بمقتل شاب في مدينة البيرة قرب رام الله.

كما أضافت الوزارة أنه تم رصد أكثر من 3800 إصابة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وما يربو على 1000 في القدس.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية. 

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وسط تصاعد الاشتباكات في القدس والضفة الغربية.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة عشرات آخرين.

المصدر: RT

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