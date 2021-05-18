القصف الإسرائيلي يوقف عمل المختبر الوحيد للكشف عن كورونا في غزة

أعلن وكيل وزارة الصحة الفلسطينية يوسف أبو الريش، اليوم الثلاثاء، عن توقف عمل المختبر المركزي الوحيد لفحوصات فيروس كورونا في قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية.

وقال للصحفيين في غزة إن عمل المركز توقف بشكل تام جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مقر الوزارة وعيادة "الرمال" الرئيسية وسط غزة الليلة الماضية.

وذكر أبو الريش أن الاستهداف الإسرائيلي تسبب في إصابة عدد من الأطباء العاملين في خدمة التطبيب عن بعد، ووقف تقديم الاستشارات الطبية للسكان خلال الهجمات الإسرائيلية ومواجهة فيروس كورونا.

ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الكاملة لمنشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة، والمنظمات الصحية والإنسانية إلى توفير إمدادات معدات الحماية الشخصية التي تشتد الحاجة إليها في الملاجئ للحد من انتشار كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في وقت سابق إن التصعيد الحالي مع إسرائيل "زاد من الضغط على المنظومة الصحية المنهكة أصلا بفعل تفشي فيروس كورونا، وقبل ذلك الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة".

المصدر: وكالات