إصابة عسكريين إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة اثنين من عناصره جراء حادث إطلاق نار على مجموعة عسكريين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان: "خلال اضطرابات عنيفة في ساحة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) ، في منطقة لواء بنيامين الإقليمي، أطلقت نيران مكثفة على قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي كانت متمركزة بالقرب من النقطة، وكذلك على مقر فرقة يهودا والسامرة".

وأضاف البيان: "ردت القوة ومقاتلون آخرون من الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية على مصدر إطلاق النار. ونتيجة إطلاق النار على القوات، أصيب جنديان بجروح في ساقيهما وتم إخلائهم للعلاج في أحد المستشفيات".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 عناصر في الجيش جراء إطلاق نار عليهم من قبل مجموعة فلسطينيين في منطقة البيرة قرب رام الله.

وتجري في أراضي فلسطين التاريخية بحدود 1948 مسيرات واسعة النطاق في إطار "يوم الغضب" بدعوة من حركتي "حماس" و"فتح" على خلفية التصعيد الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

المصدر: RT