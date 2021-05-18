القوات الإسرائيلية تعتدي على المتظاهرين الفلسطينيين في باب العامود والشيخ جراح في القدس

فرقت القوات الإسرائيلية بالقوة تظاهرتين في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، وسط اعتداءات على المتظاهرين.

وفور انطلاق مظاهرة من وسط ساحة باب العامود، أطلقت القوات القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية باتجاه المشاركين فيها، ورغم ذلك واصل الشبان ترديد الهتافات ورفع الأعلام الفلسطينية، وقامت القوات بملاحقتهم في الشوارع المحاذية للمنطقة وعند مداخل باب العامود.

وقامت القوات برش المياه العادمة باتجاه ساحة باب العامود والشوارع بشكل عشوائي، لمنع التواجد في المكان.

وخلال ذلك اعتدت القوات على شابات وشبان بالضرب المبرح، واعتقلت بعضهم.

كما امتدت المواجهات في منطقة باب الساهرة، واعتدت القوات على المتواجدين في المكان.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 5 اصابات خلال المواجهات في باب العامود، وتم علاجها ميدانيا.

وقبل انطلاق المظاهرة اعتدت القوات الإسرائيلية على نسوة وشبان في القدس القديمة "باب العامود داخل أسوار البلدة"، واعتقلت 3 شبان بعد ضربهم وأصيب أحدهم بجروح في وجهه، وأصيب فتى بجروح في رأسه بعد ضربه بالهراوات.

وفي حي الشيخ جراح، ألقت القوات الإسرائيلية القنابل واستخدمت الأعيرة المطاطية باتجاه المتظاهرين، في الشارع الرئيسي، ولاحقتهم في شوارع الحي ورشت المياه العادمة بشكل عشوائي.

وواصلت القوات إغلاق مدخل "كرم الجاعوني" في حي الشيخ جراح، بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الحديدية، وتمنع الدخول باتجاه الحي لمنع التواجد وتنظيم الفعاليات ضد إخلاء المنازل في المنطقة.

وعم الاضراب الشامل اليوم الثلاثاء مدينة القدس.

Occupying forces attacked protesters in Bab al-Amud in Jerusalem and effectively suppressed solidarity with Gaza and Sheikh Jarrah.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح

#SaveSheikhJarrah

#GazaUnderAttackpic.twitter.com/2aPNXUCEcK — heba almahalawy (@HAlmahalawy) May 18, 2021

The occupying horsemen tracking and following teens

And there’re some reports about the arrest of two young men in the

Al- Sheikh Jarrah neighborhood#SaveSheikhJarrah#GazaUnderAttackk#انقذوا_حي_الشيخ_جراحhttps://t.co/QGYmMwxRB6 — rama (@ramazidann) May 18, 2021

The occupying horsemen tracking and following teens

And there’re some reports about the arrest of two young men in the

Al- Sheikh Jarrah neighborhood#SaveSheikhJarrah#GazaUnderAttackk#انقذوا_حي_الشيخ_جراحhttps://t.co/QGYmMwxRB6 — rama (@ramazidann) May 18, 2021

🔴 متابعة صفا | جندي إسرائيلي يضع بندقيته في رأس شاب ويطلق عليه رصاصة مطاطية من مسافة صفر في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة pic.twitter.com/H5H2Hna9WA — وكالة صفا (@SafaPs) May 18, 2021

المصدر: معا