الجيش الإسرائيلي يلقي قنبلة دخانية على المتظاهرين عند حدود بلدة العديسة اللبنانية

ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه الحشود المشاركة في التظاهرة الداعمة لفلسطين عند حدود بلدة العديسة جنوبي لبنان، بعد رمي المشاركين الحجارة باتجاه الجانب الإسرائيلي.

كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين وقد أصيب عدد منهم بحالات اختناق.

جيش العدو يلقي قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين المناصرين للشعب الفلسطيني في بلدة #العديسة وعدد منهم يصاب بحالات إختناق ، واستمرار رشق الحجارة على جنود الإحتلال . pic.twitter.com/PI2Nrw0i8X — علي شعيب || #فلسطين_قضيتي 🇵🇸 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 18, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار على دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني قرب السياج التقني المحاذي لمستعمرة "المنارة".

المصدر: قناة "المنار"