الحكومة المصرية تنشر فيديو للحظة استعداد عدد كبير من الشاحنات المصرية للدخول إلى فلسطين بأمر السيسي

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، دخول عدد كبير من الشاحنات لتقديم مساعدات طبية للفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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وقالت الوزارة إن الشاحنات تحمل مساعدات تصل لـ65 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية وتقدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه لدعم الأشقاء بقطاع غزة.

وشملت الشحنات الطبية مستلزمات للجراحة والحروق والتجميل ومكافحة العدوى، إضافة لأسطوانات الأكسجين وماسكات وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات المحاليل ومستلزمات تشغيل الطوارئ وآلات طبية للجراحات الكبرى والصغرى.

كما شملت شحنة المساعدات الطبية المرسلة لفلسطين أدوية التخدير والمراهم والمسكنات والمضادات الحيوية وغيرها، ما يؤكد استمرار دور مصر الريادي تجاه كل أشقائها العرب.

المصدر: RT