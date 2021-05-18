شيخ الأزهر يعلق على مبادرة السيسي حول إعمار غزة

علق شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القاضي بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد الدمار الذي شهدته جراء الضربات الإسرائيلية.

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وأشاد الطيب، بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأضاف الطيب، في بيان صادر عن مشيخة الأزهر: "يؤكد الأزهر أن هذه المبادرة ترجمة فعلية للعقيدة المصرية الراسخة من أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ويدعو الأزهر المجتمع الدولي للمشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية، والتضامن من أجل توفير الحاجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان الصهيوني الغاشم، مؤكدا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة هو واجب شرعي وإنساني.

المصدر: RT