مراسل RT: الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف برج "وطن" وسط غزة وإخلاء البرج من السكان

أفاد مصدر لـRT، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف برج "وطن" وسط مدينة غزة، وأنه يتم إخلاء البرج حاليا من السكان.

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وكان الجيش الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، قد دمر برج "الجلاء" في مدينة غزة، الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا مسبقا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.

وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

وكانت إسرائيل قد دمرت عدة أبراج في غزة منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات