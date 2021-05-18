في أول زيارة منذ تولي السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.. وفد أمريكي يصل طرابلس

في أول زيارة منذ تولي السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، يصل إلى العاصمة طرابلس، الثلاثاء، وفد أمريكي برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوى هود.

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وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المسؤول الرفيع في الخارجية الأمريكية سيجرى خلال هذه الزيارة مباحثات ثنائية مع المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.

وعلاوة على العلاقات الليبية الأمريكية ستتناول المباحثات ملفات التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات الأمن والاقتصاد، وإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن بيانا صحفيا مشتركا سيصدر في ختام اجتماع وزيرة الخارجية الليبية مع المسؤول الأمريكي.

وأشارت المصادر أيضا وفق الوكالة إلى أن هذه الزيارة من قبل مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية "تكتسي أهمية لكونها تأكيدا على الاهتمام من قبل الادارة الامريكية الحالية بالملف الليبي، ودعمها للسلطات التنفيذية الجديدة في ليبيا والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأنها تأتي مباشرة بعد إعلان الخارجية الامريكية تعيين السفير الحالي، ريتشارد نورلاند، مبعوثا خاصا للحكومة الأمريكية إلى ليبيا، بالإضافة إلى مهمّته كرئيس للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا".

ولفتت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الخارجية الأمريكية كانت قد أكدت أن السفير، ريتشارد نورلاند، سيقود من خلال دوره كمبعوث خاص للولايات المتحدة، الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الدعم الدولي لإيجاد حلّ سياسي وشامل ومتفاوض عليه يقوده الليبيون، وتيسّره الأمم المتحدة.

المصدر: وال