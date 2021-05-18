الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة وادي العيون بالأغوار (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة اقتربت من الحدود الإسرائيلية في منطقة وادي العيون بالأغوار.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تويتر: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت من حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار، حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية".

وأضاف: "تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن".

#عاجل في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت الى حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية. تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن pic.twitter.com/H7BAxIJDla — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 18, 2021

هذا ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في "تويتر"، صورا أشارت إلى أنها تعود لحطام هذه الطائرة.

הפלת המל"ט באזור עמק המעיינות: תיעוד שבריו@rubih67 (צילום: יוחאי זה) pic.twitter.com/AUQRJ2eYrE — כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2021

المصدر: RT