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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة وادي العيون بالأغوار (صور)

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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة وادي العيون بالأغوار (صور)
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
جنود إسرائيليون
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة اقتربت من الحدود الإسرائيلية في منطقة وادي العيون بالأغوار.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تويتر: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت من حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار، حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية".

وأضاف: "تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن".

هذا ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في "تويتر"، صورا أشارت إلى أنها تعود لحطام هذه الطائرة.

المصدر: RT

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