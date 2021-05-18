العدالة والتنمية المغربي يطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي

طالبت الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بالبرلمان المغربي، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ردا على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال محمد الحمداوي عن الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، في كلمة له خلال جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية: "نتمنى أن يتخذ المغرب قرارا مثل الذي اتخذه في انتفاضة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط".

وأضاف: "نشعر بالاعتزاز لما يسجله الشعب الفلسطيني من معاني الصمود الأسطوري الذي ينوب فيه عن الأمة جمعاء في الدفاع عن مقدساتها".

ومنذ 10 مايو الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منازل وبنايات ومؤسسات حكومية ومدنية، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق، خلال عام 2020، على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

المصدر: الأناضول