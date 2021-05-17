شاهد.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 6 مواطنين بعد فيديو يظهرهم في وضعية "خطيرة"

أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، القبض على 6 مواطنين بعد ظهورهم في مقطع مصور يظهرون فيه وهم يجلسون على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات في حائل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، في بيان: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، والتباهي بذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية... عن القبض عليهم".

🔴🎥 فيديو | شرطة #حائل تقبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات⬇️ pic.twitter.com/i3S9nxq6sb — صحيفة غراس (@ghranchannel) May 17, 2021

إشارة الى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي..

شرطة حائل تقبض على ٦ اشخاص قامُوا بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات "سطحة" معرضين حياتهم للخطر اضافة الى مخالفتهم الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.#تم_القبضpic.twitter.com/ugP2kLnoW2 — أحمد المحسن (@ahmadalmuhsn) May 17, 2021

وأوضح النصار أن المحتجزين "هم 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر"، مضيفا: "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

ونشرت الشرطة السعودية مقطع فيديو يوثق لحظات لـ4 أشخاص وهم يجلسون ومن ثم يرقصون على سطح شاحنة وتضم لقطات تظهر مجموعة أشخاص تم القبض عليهم عقب الحادث.

المصدر: RT