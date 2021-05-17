مراسلنا: غارات إسرائيلية عنيفة تهز غرب مدينة غزة

أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر الثلاثاء غارات عنيفة استهدفت غرب مدينة غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية محيط مجمع أنصار، وهدفا في محيط ساحة الكتيبة غرب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت مساء الاثنين عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 212 قتيلا منذ بدء التصعيد الأخير الذي يعتبر الأكبر منذ 2014.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 50 آخرين.

المصدر: RT