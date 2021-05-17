بالفيديو.. لحظة إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل
Reuters
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل في الشمال الإسرائيلي.
لحظة إطلاق صواريخ من لبنان صوب الجليل الأعلى #GazaUnderAttak#IsraelUnderFirepic.twitter.com/1aMFu58Zgi— سامي قاسمي (@SamyKasmiSKY) May 17, 2021
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في تغريدة عبر "تويتر" إنه "متابعة للإنذارات في بلدة مسكاف عام على الحدود اللبنانية فالحديث عن رصد إطلاق 6 قذائف من داخللبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية".
وأضاف أنه "ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".
المصدر: RT