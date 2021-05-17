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بالفيديو.. لحظة إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل
Reuters
إطلاق صواريخ من لبنان نحو الشمال الإسرائيلي (أرشيف)
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل في الشمال الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في تغريدة عبر "تويتر" إنه "متابعة للإنذارات في بلدة مسكاف عام على الحدود اللبنانية فالحديث عن رصد إطلاق 6 قذائف من داخللبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه "ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".

المصدر: RT

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