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صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل على الحدود مع لبنان وسماع دوي انفجارات

مراسلتنا: سماع صافرات إنذار ودوي انفجارات في عسقلان

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: سماع صافرات إنذار ودوي انفجارات في عسقلان
Reuters NIR
مدينة عسقلان
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أفادت مراسلة RT، مساء الاثنين، بسماع صافرات إنذار ودوي انفجارات في مدينة عسقلان الإسرائيلية.

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ودوت صفارات الإنذار أيضا في برخيا وهوديا ومشعان وخيلتس بمنطقة لاخيش.

وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قالت في وقت سابق من يوم الاثنين إنها استهدفت مدينة عسقلان برشقة صاروخية.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT

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