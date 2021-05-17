مراسلتنا: سماع صافرات إنذار ودوي انفجارات في عسقلان

أفادت مراسلة RT، مساء الاثنين، بسماع صافرات إنذار ودوي انفجارات في مدينة عسقلان الإسرائيلية.

إقرأ المزيد

ودوت صفارات الإنذار أيضا في برخيا وهوديا ومشعان وخيلتس بمنطقة لاخيش.

وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قالت في وقت سابق من يوم الاثنين إنها استهدفت مدينة عسقلان برشقة صاروخية.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT