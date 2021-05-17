الخارجية الكويتية تستدعي السفير التشيكي بعد نشره صورة مؤيدة لإسرائيل

استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير التشيكي، مارتن دوفراك، وأعربت عن "رفضها القاطع واستهجانها الشديد" بعد أن نشر صورة مؤيدة لإسرائيل في صفحته على "إنستغرام".

وأوضحت الوزارة أن "ذلك التصرف المرفوض وما يشكله من إساءة بالغة للمشاعر في الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأشارت إلى أن السفير "أعرب عن أسفه البالغ للكويت حكومة وشعبا"، مشيرا الى أن "ما وقع فيه يعد خطأ غير مقصود"، مؤكدا أنه "سلوك شخصي ولا يمثل موقف حكومته تجاه الوضع المؤسف في فلسطين"، وأنه سحب الصورة التي أثارت الاستياء.

🔴 بسبب صورة له تدعم "إســـرائيل".. خارجية #الكويت تستدعي سفير التشيك لديها وتبلغه رفضها القاطع لما بدر منه من تصرفات على حسابه عبر انستغرام، والأخير يعتذر ويسحب الصورة. pic.twitter.com/8mM6mdiIFs — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) May 17, 2021

وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أنها مستمرة في تنفيذ "الإجراءات اللازمة من منطلق عدم السماح بتجاوز الأعراف الدبلوماسية أو نصوص اتفاقية فیینا للعلاقات الدبلوماسية بین الدول، ولا تقبل الخوض في ما هو خارج المهام الموكلة لأي بعثة دبلوماسیة في الكويت."

يذكر أن السفير التشيكي لدى الكويت نشر صورة له مرفوقة بعلم إسرائيل وعبارة "أنا أدعم إسرائيل"، في الوقت الذي يشهد فيه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تصعيدا حادا.

المصدر: "كونا"