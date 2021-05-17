السلطات الإسبانية: أكثر من 2700 مغربي دخلوا سبتة بصورة غير شرعية

أفادت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن السلطات بأن أكثر من 2700 مهاجر مغربي دخلوا بصورة غير شرعية مدينة سبتة الإسبانية المتاخمة للمغرب.

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وحسب تقارير صحيفة "إل بايس" ووكالة "يوروبا برس"، فإن مصادر في الشرطة الإسبانية تشير إلى أن هناك نحو 700 من القاصرين بين المهاجرين الذين دخلوا سبتة.

واتهمت السلطات الإسبانية المغرب بالتقاعس عن حماية الحدود، وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب في الفترة الأخيرة.

المصدر: رويترز