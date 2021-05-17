قذيفة هاون تصيب جنديا إسرائيليا قرب قطاع غزة

أصيب جندي إسرائيلي يبلغ من العمر 23 عاما بقذيفة هاون في محيط غلاف غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين.

وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن حالة الجندي "مستقرة".

وكانت "كتائب القسام" الفلسطينية، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت عن استهداف جنود بقذائف هاون قرب منطقة نير عام.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT