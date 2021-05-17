الكاظمي وروحاني يؤكدان أهمية مواصلة التحرك الجاد "نصرة للقضية الفلسطينية"

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أهمية مواصلة التحرك الجاد "نصرة للقضية الفلسطينية".

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، تبادل خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتمنيات للعلاقات بين البلدين بدوام التقدم، وأن يمن الله على الشعبين بالاستقرار والازدهار".

وأضاف: "جرى خلال الاتصال التباحث في آخر الجهود المبذولة لاستئصال فلول داعش الإرهابية، وتأكيد الدعم الإيراني للعراق في حربه ضد الإرهاب بما يوطد أمنه واستقراره".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على أهمية مواصلة التحرك الجاد لتأكيد الموقف الثابت نصرة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية إنسانية عادلة".

وتابع، أن "الكاظمي وروحاني بحثا ضرورة تفعيل العمل العربي والإسلامي لدعم فلسطين ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مستذكرين المواقف التاريخية لدول المنطقة وشعوبها في التضحية دفاعا عن الحق الفلسطيني، التي تمتد إلى فترات مبكرة من عمر الصراع".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "العراق أجرى مؤخرا اتصالات مع عدة قيادات عربية مهمة للعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية".

من جانبه أشاد روحاني بحسب البيان، "بمواقف العراق ودوره الإيجابي والدولي في المنطقة بما يعمل على تهدئة النزاعات وتدعيم الاستقرار".

وأثنى الكاظمي وروحاني على التعاون بين العراق وإيران، لما فيه مصلحة الشعبين، وترسيخ جهود السلام في المنطقة ودعم التنمية المستدامة فيها، فضلا عن التعاون الوثيق المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية المختلفة.

المصدر: RT