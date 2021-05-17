ثاني تظاهرة في رأس العين خلال أسبوع احتجاجا على الواقع الخدمي

تظاهر المئات من سكان مدينة رأس العين وريفها، اليوم الاثنين، احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المنطقة.

وبحسب موقع"ezdina.com، خرج المئات من سكان مدينة رأس العين وريفها (تقع بشمال شرق سوريا) في تظاهرة قرب دوار الأعلاف وسط المدينة، مطالبين بتحسين خدمات المياه والكهرباء، إضافة لضبط الأسعار في المنطقة.

وأضاف الموقع أن المتظاهرين طالبوا أعضاء المجلس المحلي بتقديم استقالتهم وإتاحة الفرصة لأشخاص يعملون لمصلحة المدينة، على حد تعبيرهم.

يذكر أن هذه المظاهرة تعتبر الثانية خلال هذا الأسبوع، حيث شارك سكان مدينة رأس العين وريفها في مظاهرة في 11 مايو الجاري، مطالبين بتحسين الوضع الخدمي والأمني في المدينة وريفها.

يذكر أن مناطق عملية "نبع السلام" التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا تشهد تردي الواقع الخدمي والوضع المعيشي، إضافة لحالة من الفلتان الأمني بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لقوات الاحتلال التركي على المنطقة في أكتوبر 2019.

المصدر: ezdina.com