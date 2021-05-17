وفد عراقي في بيروت لتسليم "هبة" مقدارها 3 ملايين دولار للجيش اللبناني

وصل وفد عسكري عراقي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتسليم "هبة" مقدارها 3 ملايين دولار للجيش اللبناني ضمن حملة المساعدات التي يقدمها العراق للبنان.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "وفدا عراقيا كبيرا يضم 12 قائدا عسكريا وضابطا إداريا من وزارة الدفاع، وصل اليوم إلى مطار رفيق الحريري في بيروت".

وأضافت، أن "الوفد سيسلم الهبة العراقية المقدرة بثلاثة ملايين دولار إلى قيادة الجيش اللبناني، بناء على ما أقره مجلس الوزراء العراقي لمساعدة لبنان".

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وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، كشفت مصادر لـRT عن قيمة المساعدات التي أقرها مجلس الوزراء العراقي للجيش اللبناني والتي تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

يذكر أن العراق قدم خلال الأشهر الماضية مساعدات مستمرة إلى لبنان من المحروقات والمستلزمات الطبية والغذائية لمساعدته في تجاوز الظروف التي يمر بها.

المصدر: "واع" + RT