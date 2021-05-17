الشرطة الإسرائيلية تعلن القبض على 7 أشخاص لضلوعهم في "أعمال الشغب" في الأيام الأخيرة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية القبض على 7 مشتبهين، لضلوعهم في "أعمال الشغب" في الأيام الأخيرة، بمدينة اللد.

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وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، في بيان له: "استمرار نشاط الشرطة في اللد .. وألقى أفراد شرطة حرس الحدود في الليلة الماضية القبض على 7 مشتبهين، لضلوعهم في أعمال الشغب في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى أنه "تم القبض على مشتبه كان بحوزته سلاح غير قانوني في إحدى المظاهرات، وأنه تم القاء القبض عليه بمساعدة وسائل تكنولوجية واستخباراتية متقدمة".

ولفت المتحدث باسم الشرطة إلى أن "مقاتلي حرس الحدود متواجدون بقوات كبيرة في مدينة اللد، وأنهم سيواصلون نشاطهم لضمان أمن وسلامة الجمهور".

المصدر: RT