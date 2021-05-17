مصادر لـRT تؤكد أنباء استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمبعوث الأمريكي في رام الله

أكدت مصادر لـRT، الأنباء حول استقبال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للمبعوث الأمريكي، هادي عمرو، اليوم الاثنين، في رام الله بالضفة الغربية.

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وفي سياق متصل، قال باراك راڤيد، وهو صحفي إسرائيلي، عبر تغريدة في "تويتر": "تجددت جهود وقف إطلاق النار في غزة...أخبرتني مصادر دبلوماسية بأن مبعوث الأمم المتحدة، تور وينسلاند، أجرى محادثات مكثفة مع مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكذلك مع حركة "حماس" ومصر، في محاولة لإعادة الهدوء إلى إسرائيل وغزة. وتجنب التدهور في حرب واسعة النطاق".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد عقد أمس الأحد، اجتماعا مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، هادي عمرو، الذي وصل إسرائيل في مسعى لخفض التصعيد العسكري القائم حول قطاع غزة، حيث أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل مساء يوم الجمعة الماضي، وصول المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، هادي عمرو، إلى تل أبيب لبحث "تثبيت هدوء مستدام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"