الطيران الإسرائيلي يدمر فيلا الخالدي شمالي غرب غزة (صور)

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، فيلا تعود لرجل الأعمال الفلسطيني، عبد العزيز الخالدي، تقع بشمال غرب مدينة غزة.

وأغارت الطائرات على المبنى الجميل، بعد وقت قليل من استهدافه بصواريخ طائرات الاستطلاع، وسوته بالأرض، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

فيلا الخالدي في قطاع غزة قبل وبعد قصفها من قبل قوات الاحـ تلال قبل قليل. #غزة_تحت_القصفpic.twitter.com/9BDkofCXcH — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 17, 2021

حسبي الله ونعم الوكيل

شقى عمر الناس بيروح بلمح البصر

فيلا الخالدي 💔 pic.twitter.com/9WQUXzPZqC — لوووزة 𓂆🦄♎ (@mais98sn) May 17, 2021

المصدر: RT