 
مباشر

الطيران الإسرائيلي يدمر فيلا الخالدي شمالي غرب غزة (صور)

أخبار العالم العربي

الطيران الإسرائيلي يدمر فيلا الخالدي شمالي غرب غزة (صور)
فيلا الخالدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qevw

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، فيلا تعود لرجل الأعمال الفلسطيني، عبد العزيز الخالدي، تقع بشمال غرب مدينة غزة.

وأغارت الطائرات على المبنى الجميل، بعد وقت قليل من استهدافه بصواريخ طائرات الاستطلاع، وسوته بالأرض، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا