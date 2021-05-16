"مراسلون بلا حدود" تطالب بالتحقيق في تدمير إسرائيل برج الجلاء في غزة

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في تدمير إسرائيل برج الجلاء في مدينة غزة الذي كان يضم مكاتب مؤسسات إعلامية باعتباره جريمة حرب محتملة.

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وذكرت "مراسلون بلا حدود"، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في رسالة إلى المدعي العام للمحكمة أن مكاتب 23 منظمة إعلامية دولية ومحلية قد دمرت خلال الأيام الستة الماضية.

وأضافت أن "الاستهداف المتعمد للجيش الإسرائيلي للمنظمات الإعلامية والتدمير المتعمد لمعداتها" قد يمثل انتهاكا لأحد قوانين المحكمة، مشددة على أن الهجمات الإسرائيلية تعمل على "تقليص، إن لم يكن تحييد، قدرة وسائل الإعلام على إبلاغ الجمهور".

ودمرت القوات الإسرائيلية، السبت، بغارة جوية برج الجلاء في قطاع غزة، وهو مبنى شاهق الارتفاع مؤلف من 11 طابقا كان يضم مكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، بما في ذلك لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية وقناة "الجزيرة" القطرية، إضافة إلى شقق سكنية ومكاتب محامين.

وزعمت الحكومة الإسرائيلية بأن الضربة كانت "مشروعة لأن المبنى كان يعمل فيه عناصر حماس"، واتهمت الحركة باستخدام الصحفيين كدروع بشرية.

وبحسب التقارير الحالية تم إجلاء العاملين والساكنين في برج الجلاء بأمان بعد أن حذر الجيش الإسرائيلي من ضربة وشيكة.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات