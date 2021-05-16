الصحة: مقتل 21 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ بدء تصعيد الصراع

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الضحايا بين الفلسطينيين جراء صدامات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 21 قتيلا.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن حوادث منفصلة وقعت منذ تصعيد التوتر في المنطقة يوم 8 مايو أودت بحياة 21 فلسطينيا بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 3363 آخرين، كما تم رصد 999 إصابة ناجمة عن اشتباكات في القدس.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل نحو 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم 58 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1230 جريحا، إضافة إلى ضحايا الاشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 50 آخرين.

المصدر: RT