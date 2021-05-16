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قصف صاروخي عنيف للفصائل الفلسطينية على عسقلان

بلينكن وشكري يبحثان تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

بلينكن وشكري يبحثان تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، يوم الأحد، تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكتب بلينكن في تغريدة: "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث أعمال العنف الجارية في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. يتعين على جميع الأطراف خفض التصعيد، ويجب على العنف أن يتوقف فورا".

وكان بلينكن بحث في وقت سابق من يوم الأحد تطورات الوضع الفلسطيني مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

المصدر: RT

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