بلينكن وشكري يبحثان تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، يوم الأحد، تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكتب بلينكن في تغريدة: "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث أعمال العنف الجارية في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. يتعين على جميع الأطراف خفض التصعيد، ويجب على العنف أن يتوقف فورا".

Spoke today with Egyptian Foreign Minister Shoukry to discuss the ongoing violence in Israel, West Bank, and Gaza. All parties need to deescalate tensions – the violence must end immediately. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 16, 2021

وكان بلينكن بحث في وقت سابق من يوم الأحد تطورات الوضع الفلسطيني مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

المصدر: RT